Kastamonu'da maske takmayan 2 kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 2 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 13 Mayıs'ta alınan kararla ilçede maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Bu kapsamda Irmak Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde S.S ve F.S'nin maskesiz dolaştıkları ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları tespit edildi.

Ekipler, S.S. ve F.S'ye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı