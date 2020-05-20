İngiltere yüzbaşı Moore'a şövalyelik unvanı veriyor

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı savaşan ve koronavirüs salgınında İngiltere Sağlık Hizmetleri NHS için 33 milyon sterlin (275 milyon TL) bağış toplamayı başaran emekli yüzbaşı Tom Moore şövalyelik unvanıyla onurlandırılacak.

İkinci Dünya Savaşı gazisi 100 yaşındaki Tom Moore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İngiltere Sağlık Hizmetleri'ne bağış toplamak amacıyla Bedfordshire'daki evinin bahçesinde, 25'er metreden oluşan 100 turu yürüteçleriyle tamamlayacağını duyurmuştu.

Yüzbaşı Tom Moore'un kampanyası bir anda tüm ülkede ses getirdi. Bin sterlin toplama hedefiyle yola çıkan Tom Moore 33 milyon sterlin bağış toplamayı başardı.

NTV’nin haberine göre Tom Moore'un bu kampanyasına Kraliçe Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kayıtsız kalamadı. 100. yaş gününü 30 Nisan'da kutlayan emekli yüzbaşı Tom Moore'a şövalyelik unvanı verilecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, "Yüzbaşı Tom'un mükemmel bağış kampanyası rekorlar kırarken, corona virüsle savaşta tüm ülkeye ilham kaynağı oldu. Herkes adına ona teşekkür ediyorum. O gerçek bir milli kahraman" dedi.

.@captaintommoore you have inspired us all with your fantastic fundraising efforts.



On behalf of the whole country, I want to say a huge thank you. https://t.co/KQ6OBGuqk0 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) May 20, 2020

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Başbakan Johnson, yüzbaşı Tom Moore özel bir şövalyelik unvanı verilerek bundan sonra "Sir Tom" olarak anılacağını belirtti.

Konuyla ilgili İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan Moore'un kızı Hannah Ingram-Moore, "Babama şövalyelik unvanı verilmesi tüm ailemizi onurlandırdı. Olağanüstü bir insan olan babam bu onuru fazlasıyla hak etti" dedi.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, Tom Moore'in özel bir ödülle onurlandırılmasını istemişti. Kraliçe İkinci Elizabeth, Moore bağış kampanyası nedeniyle kutlamıştı.

İkinci Dünya Savaşı gazisi emekli yüzbaşı Tom Moore yürüteçle yürüyerek bir kampanyada en fazla para toplayan isim olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı da başarmıştı.