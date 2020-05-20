Rusya Başbakanı Mişustin: Koronavirüs durumu istikrara kavuşuyor

Salgın ile mücadele için kurulan koordinasyon konseyinin toplantısında konuşan Mişustin, Rusya’daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili durumunun kademeli olarak istikrara kavuştuğunu ifade etti.

“Bugün, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısının yeni vaka sayısını aştığı ilk gün, bu iyi bir haber ve muhtemelen sağlık sistemi üzerindeki yük açısından tepe noktayı geçmeye başladık. Bu, yeni koronavirüs enfeksiyonu ile ilk olarak karşılaşan Moskova başta olmak üzere durumun kademeli olarak istikrara kavuştuğunu gösteriyor” diyen Mişustin, bu durumun sağlık sisteminin üzerindeki yükün hafifletilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Mişustin’in verdiği bilgiye göre Rusya’da koronavirüsle mücadele için 24.7 bini yoğun bakım bölümlerinde olmak üzere toplam 164 binden fazla hasta yatağı oluşturuldu, bununla birlikte ‘sahada’ yüz binden fazla normal ve yaklaşık 3 bin yoğun bakım yatağı devreye alınmış durumda.

Son üç günde Rusya’da koronavirüs bulaşma vakalarında en düşük artışın gözlemlendiğine dikkat çeken Mişustin, bugün bu rakamın yüzde 3’ün altına gerilediğini vurguladı.

‘Enfeksiyonun patlamasını önlemeyi başardık’

Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastalığın gerçek tablosunu görüyoruz ve enfeksiyonun patlamasını, en kötümser tahminleri önlediğimizi söyleyebiliriz. Bugünkü gelişmeler, kişisel koruma gereçleri kullanarak normal ekonomik hayata temkinli ve kademeli geri dönüş için önlem, kavram ve yöntemlere uymak koşulu ile sakin bir iyimserliğe neden oluyor.”