BM uyardı: Salgın Afrika'da açlığı ve yoksulluğu derinleştirebilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgın nedeniyle Afrika’da 'aşırı' yoksulluk ve açlık yaşanabileceği konusuna uyardı, ‘küresel dayanışma’ çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgınının yeni merkezi olmasından endişe edilen Afrika için bir uyarı da Birleşmiş Milletler’den (BM) geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgının kıta çapında aşırı yoksulluk ve açlığa yol açmasından endişe ettiklerini belirtti.

Guterres, “Salgın Afrika’nın ilerlemesini tehdit ediyor. Uzun süredir devam eden eşitsizlikleri artıracak ve açlık, yetersiz beslenme ve hastalığa karşı savunmasızlığı büyütecek” dedi.

Şimdiye kadar 2 bin 500 can kaybına yol açan salgında vaka sayılarının ‘korkulandan daha az’ olduğunu vurgulayan Guterres, hızlı önlem aldıkları için Afrika ülkelerine teşekkür etti. Ancak salgının henüz ‘erken aşamalarında’ olduğuna dikkat çeken Guterres, çöküşün çok hızlı gelişebileceği konusunda uyardı.

200 milyar dolarlık ek yardım çağrısı

“Afrika ile küresel bir dayanışma zorunludur” diyen Guterres; sağlık sisteminin geliştirilmesi, gıda yardımı sağlanması ve finansal bir krizden kaçınılması için uluslararası bir işbirliği yapılmasını önerdi.

Genel Sekreter; ayrıca en az 200 milyar dolarlık ek mali yardım yapılması çağrısında bulundu.

Aşı ve tedavi tartışmalarına da değinen Antonio Guterres, “Afrika ülkeleri herhangi bir muhtemel aşı ve tedaviye hızlı, eşit ve uygun fiyatlı erişime sahip olmalı; bu, küresel kamu malı olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.