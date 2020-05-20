Almanya: 14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 2. Avrupa Komşuluk Diyaloğu görüşmelerinde Avrupa turizminin koordine edilmesi konusunu ele aldıklarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden sonra Avrupa'da yeniden yaz tatilinin yapılması mümkün kılmak istediklerini belirten Bakan Maas, "Güvenli tatil için, tatilin yapılabilir olabilmesi için önce her şeyden önce güvenli olmadır" ifadelerini kullandı.

Tatil için çifte güvenliğe ihtiyaç duyduklarını, birinci şartın tatile giden kişilerin güvenli bir şekilde tekrar ülkelerine geri dönmeleri için karantina düzenlemelerinin azaltılacağı ve Avrupa genelinde tek tip kriterler üzerinde çalıştıklarını bildiren Maas, "İkinci en önemli kurallardan biri de turistik bölgeler için sağlık ve hijyen standartlarının olmasıdır" dedi.

Bakan, Avrupa'da tatil için uygulanabilir, anlaşılır ve koordineli şeffaf bir yaklaşım üzerinde çalıştıklarını, salgının ulusal ve bölgesel farklılıklar gösterdiğini, bu nedenle de herkese ayrı bir çözüm üretmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Alman halkının tatil beklentisine hak verdiğini ifade eden Maas, birkaç hafta önce binlerce Almanı dünyanın farklı ülkelerinden tahliye ettiklerine dikkat çekerek yaz aylarında böyle bir tahliye gerçekleştirmek istemediklerini ifade etti.

Bakan, "İster Baltık ülkelerine isterseniz Akdeniz sahillerine tatilinizi geçirin, sosyal mesafe ve hijyen kuralları her yerde geçerli olacaktır. 14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız. Bu zamana kadar kademeli olarak seyahat bilgilerini değiştirebileceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

Maas, pazartesi günü 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle görüştüklerini, bugün ise 9 komşu ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiklerini ve görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.