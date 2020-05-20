Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı: Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler

Sağlık Bakanı Koca, müzik grubu MFÖ'nün koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.