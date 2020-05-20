ABD, Rusya'ya suni solunum cihazı gönderdi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cihazlar, Rusya’nın en çok etkilenen kenti Moskova’da hayatları kurtarmaya yardımcı olacak. Amerika, Ruslar için dua ediyor ve bu zor zamanlarda Ruslara en iyi dileklerini iletiyor" ifadelerine yer verildi.

The U.S. is providing #COVID19 supplies to people in need worldwide. This humanitarian donation of ventilators is headed for #Moscow and will save lives in #Russia’s hardest hit city. America extends prayers and well wishes to the Russian people suffering at this difficult time. pic.twitter.com/Inc8R3i1AR — NSC (@WHNSC) May 20, 2020

ABD Ulaştırma Komutanlığı da, C-17 kargo uçağına yükleme anının videosunu yayınladı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin ücretsiz olarak Rusya’ya tıbbi ekipman göndereceğini açıklamıştı.