Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Güney Amerika'da Kovid-19 salgınının Brezilya'dan sonra en çok yayılım gösterdiği Peru'da vaka sayısı 100 bini aştı.

Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının da 3 bini geçtiği kaydedildi.

Peru'da salgın nedeniyle uygulanan karantina 9 haftadır sürüyor.

Ülkede en çok vaka sayısının görüldüğü yer ise ülke nüfusunun üçte birine denk gelen 32 milyon insanın yaşadığı Lima ve liman bölgesi Callao olarak öne çıkıyor.

Son rakamlara göre ülkedeki hastanelerde 7 bin 500 kişi tedavi altnda bulunuyor.