Trump'tan Çin Dışişleri Sözcüsü'nün ABD hakkındaki açıklamalarına yanıt: Aptalca konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in ABD hakkındaki açıklamalarına, "Sözcü (Cao) Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin tüm dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor. Çin'in ABD ve Avrupa üzerinden yaptığı dezenformasyon ve propaganda saldırısı, bir rezillik" sözleriyle yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in ABD hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Sözcü (Cao) Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin tüm dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor. Çin'in ABD ve Avrupa üzerinden yaptığı dezenformasyon ve propaganda saldırısı, bir rezillik" dedi.

Çin'in, 'Kovid-19 salgının ilk başta durdurabileceğini ancak bunu yapmadığını' iddia eden Trump, "Çin, büyük bir dezenformasyon kampanyası yürüyor. Çünkü uykucu Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanacağı ve ben başa gelene kadarki onlarca yıldır yaptıkları gibi ABD'yi dolandırmaya devam edecekleri konusunda umutsuzlar" ifadelerini kullandı.

....It all comes from the top. They could have easily stopped the plague, but they didn’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

Çin Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması

Cao, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Trump’ın, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yönelik açıklamalarıyla 'kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, Çin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabalarını karalamaya ve ABD’nin salgınla mücadeledeki yetersizliğini örtmeye çalıştığını' söylemişti.

Sözcü Cao, "Amerikalı bazı siyasilere, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmaya, uluslararası toplum ile iş birliğini güçlendirmeye ve salgını birlikte yenmeyi tavsiye ediyoruz" diye konuşmuştu.