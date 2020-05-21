Singapur'da akıllı robotla salgına 'savaş açıldı'

Singapur’da bir alışveriş merkezi, ultraviyole ışık kullanarak dezenfekte işlemi yapabilen akıllı bir robotla salgına karşı ‘savaş açtı’.

Salgının ardından geçilen ‘yeni normal hayat’ pek çok farklı teknolojiye ilham vermeyi sürdürüyor. Spreyle dezenfeksiyon sağlayan makinelere giderek daha sık rastlanırken, Singapur işi bir adım ileri götürdü.

PBA Grup tarafından geliştirilen ve ‘Sunburst UV Bot’ adı verilen bir akıllı robot, üzerine yerleştirilen ultraviyole ışık düzeneği sayesinde sadece yüzeyleri değil, ulaşılması güç noktaları ve hatta havayı bile dezenfekte etmeye yardımcı oluyor. Robot, kısa dalga mikrop öldürücü ışınlar yayıyor.

Robotun yaydığı ışınlar cilde ve gözlere zarar verdiği için dezenfektan işlemi alışveriş merkezi kapandıktan sonra yapılıyor. Ancak robotun, yakınında bir insanı tespit etmesi halinde ışın yayımını durdurmaya programlandığı belirtiliyor.

Robotun güzergahı bir kez haritalandırılınca, dezenfekte döngüsünü otonom olarak yerine getiriyor ve işlem bitince de kendini şarj ediyor.

© REUTERS / EDGAR SU Robot, yakınında bir insanı tespit edince ışın yayımını durdurmaya programlandı.

PBA Grup firmasının sahibi Derrick Yap, robotu, ‘tehlikeli, sıkıcı ve kirli’ görevinde test etmek için salgının harika bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yap, “Tehlikeli çünkü robot, etrafta insanlar varken çalıştırılmamalı. Sıkıcı çünkü peşinde gitmeyi ve yinelenen bir görevi yapmayı sürdürmelisiniz. Ve kirli çünkü koronavirüs var” ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle pek çok şirketin, işgücü gereksinimini ve robotlar başta olmak üzere ileri teknoloji kullanımını yeniden değerlendirdiğini belirten Yap, “Gelecekte bunun çok daha fazla kullanıldığını göreceğiz” dedi.

Robotun 70 bin Singapur dolarına (yaklaşık 336 bin TL) mal olduğu belirtiliyor. Robotların bir kısmının aylık 3 bin Singapur dolarına (yaklaşık 14 bin TL) firmalara kiralanacağı, bir kısmının da hastanelere ve karantina merkezlerine verileceği kaydediliyor.