Salgınla mücadelenin simge ismi Fauci, farkındalığı artırmak için Julia Roberts'ın Instagram hesabını devraldı

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, salgınla ilgili farkındalığı artırmak için ünlü oyuncu Julia Roberts’ın Instagram yayınına konuk oldu.

ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Anthony Fauci, koronavirüsle ilgili farkındalığı artırmak adına başlatılan küresel kampanyanın startını verdi.

Salgınla ilgili gerçekleri aktarmak ve bilimsel yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlayan ‘#PassTheMic’ (Mikrofonu uzatın) adlı kampanya kapsamında Fauci, Oscar Ödüllü oyuncu Julia Roberts’ın Instagram hesabına konuk oldu. Fauci, Roberts ile birlikte yaptığı kısa söyleşide, çözülmesi gereken temel sorunun 'sağlık alanında ülkeler arasındaki olağanüstü eşitsizlikler' olduğunu söyledi.

Time to #PassTheMic 🎤- Today, Day 1: Julia Roberts donates her social media channels to Dr Fauci, Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (@NIAIDNews) in solidarity with #ONEWorld to fight against #COVID19 👀 📹 https://t.co/16AqIHFYIp pic.twitter.com/NCGFHDrHqa — ONE (@ONECampaign) May 21, 2020

Üç hafta boyunca devam edecek olan kampanyada, Hugh Jackman, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker, James McEvoy ve Millie Bobby Brown gibi isimler sosyal medya hesaplarını uzmanlara devredecek. Koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da kampanyaya katılacak.

Kampanya, aşırı yoksulluk ve önlenebilir hastalıklarla mücadele eden ‘ONE World’ adlı organizasyon tarafından başlatıldı.