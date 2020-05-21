Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den HES kodu yorumu: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacağına inanıyorum

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahatlerde kullanılacak Hayat Eve Sığar (HES) koduna ilişkin açıklamada bulundu.
Söz konusu kodun bulaş riskini azaltmada katkı sağlayabileceğine değinen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "HES kodu uygulaması, uçak, demiryolu veya otobüsle seyahat yanında toplu organizasyonlara katılma, kalabalık salonlara girme sırasında da bulaş riskini azaltmak amacıyla kullanılabilir. Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
HES kodu uygulaması, uçak, demiryolu veya otobüsle seyahat yanında toplu organizasyonlara katılma, kalabalık salonlara girme sırasında da bulaş riskini azaltmak amacıyla kullanılabilir. Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacağına inanıyorum. pic.twitter.com/GsXhdMAdis— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) May 21, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)