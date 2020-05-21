Rus virolog: Rusya'da koronavirüs salgınının tepe noktası muhtemelen geçildi

Rus basınına demeç veren Prof. Anatoliy Alşteyn, Rusya'da salgının tepe noktasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alşteyn, tespit edilen yeni vaka sayısındaki azalmanın tepe noktasının sonlandığının belirtisi olabileceğini kaydederek tepe noktasının muhtemelen geçildiğini kaydetti.

1-2 Mayıs'tan beri yeni vaka sayısının neredeyse aynı seviyede olduğuna dikkat çeken Rus virolog şunları söyledi:

"Son birkaç gündür azalma başladı, artık vaka sayısında 10 binleri görmüyoruz. Bu, azalmanın başladığının göstergesi. Plato düzeyine gelmiş durumdayız ve tepe noktası muhtemelen geçildi. Henüz yüzde 100 değil ama geçilmişe benziyor."

Alşteyn, bundan sonraki süreçte vaka sayısının yavaş yavaş azalmaya devam edeceğini vurguladı.