İspanya'da 14 Mart'tan bu yana en düşük korona istatistiği: Beşinci günde de can kaybı 100'ün altında

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayılarında düşüş devam ediyor. Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 48 can kaybı yaşanırken, tespit edilen yeni vakası 344 oldu.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak toplamda 27 bin 940'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 95 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 48'e düştü.

Kovid-19 hastalarında günlük ölüm sayısı beş gündür 100'ün altında çıkarken, son 24 saatteki 48 ölüm sayısının olağanüstü halin ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana en düşük istatistik olması dikkati çekti.

Katalonya bugün dahil edilmedi

Madrid'in ardından virüsten en fazla etkilenen bölge olan ve son günlerde ülkedeki en yüksek verilerin çıktığı Katalonya özerk yönetimindeki ölü ve vaka sayıları, 'verilerin doğrulanmasıyla ilgili bir sorundan dolayı' bugün açıklanan güncellemelere dahil edilmedi.

Bakanlık, son rakamların ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 940 olarak verdi.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısı da 344 oldu ve toplamda vaka sayısı 233 bin 37'ye çıktı.

İspanya'da salgının en fazla görüldüğü başkent Madrid'de ise ölü sayısı son 24 saatte 19 artarak 8 bin 931'e yükseldi.

Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta uygulanmaya başlanan olağanüstü hali 7 Haziran'a kadar uzatan hükümet, bugün yürürlüğe giren uygulama ile engelli veya sağlık sorunu olmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.