Birleşmiş Milletler koronavirüs salgınında bilgi kirliliğine karşı mücadele için küresel girişim başlattı

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgi kirliliği ile mücadele için küresel bir girişimi hayata geçirdi. Buna göre 'bilgi gönüllüleri' doğru ve güvenilir içerik paylaşımları yapacak.

Birleşmiş Milletler (BM) koronavirü hakkında bilgi kirliliği ile mücadele etmek adına başlattığı 'Verified' isimli küresel girişimle, bilim, yerel ve küresel iş birlikleri çözümler ve dayanışma gibi alanlarda, sivil toplum, özel sektör, medya ve sosyal medya iş birliğiyle bilgi paylaşımı yapılacak. 'Bilgi gönüllüleri' doğru ve güvenilir içerik paylaşımları gerçekleştirecek.

BM bu girişimle, doğruluğu kanıtlanmış, güvenilir bilgilerin hacmini ve erişimini artıracak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, video mesajında, ''Sanal alanlarımızı yalan, korku ve nefret yayanlara bırakamayız" dedi.

Yanlış bilginin online ortamlarda, mesajlaşma uygulamalarında hızla yayıldığına dikkati çeken Guterres, bilgi kirliliği ile mücadele için bilim insanları ve BM gibi kurumların doğru bilgiyi insanlara ulaştırması gerektiğini söyledi.