Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan pandemi hastanesinde koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastanedeki vaka sayısının azalmasını dans ederek kutladı.

Dünya ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçirmeye devam ediyor.

Kocaeli’de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık personelleri son günlerde korona virüs vaka sayılarının azalmasını dans ederek kutladı.

Hastane koridorunda dans eden iki sağlık görevlisinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye, "Sayılar düşüşe geçmiş oh olsun. Hala neşemiz yerinde" şeklinde not düşüldü.

Sağlık çalışanları azalan vaka sayısını dans ederek kutladı https://t.co/1w76AhmeNP pic.twitter.com/hdJg4CjY8t — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 21, 2020

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