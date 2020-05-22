Beşiktaş Başkanı Çebi'nin son koronavirüs testi negatif çıktı

A Spor'da yer alan habere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavi süreci sonrası evde karantinaya alınan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni bir haber geldi.

Çebi'nin yapılan son koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı.