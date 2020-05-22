Conte kürsüde öksürük krizine girdi, vekiller 'maske tak' diye tepki gösterdi

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, parlamentoya süreçle ilgili bilgi verirken şidddetli bir şekilde öksürmeye başladığı görüldü.

Milletvekillerinden sesler yükselmeye başlarken, Conte sözlerine ara verdi ve kürsüde bulunan bardaktan su içerek konuşmasına devam etmeye çalıştı. Ancak bir süre sonra yine öksürmeye başlamasıyla vekillerin "Maske tak" itirazları giderek yükseldi.

Conte, “Konuşmamın sonuna geçiyorum. Boğazımda bir problem var” diyerek sözlerine kısa kesmek zorunda kaldı.