Endonezya'da bir hayvanat bahçesinde gıda stokları tükeniyor: Bazı hayvanları yaşatmak için diğerlerini feda edebiliriz

Endonezya’da salgın nedeniyle aylardır kapalı olan bir hayvanat bahçesi, önümüzdeki aylarda gıda stoklarının tükenmesi halinde Sumatra kaplanı ve Java leoparı gibi büyük kedileri beslemek için bazı hayvanları öldürmek zorunda kalabileceklerini açıkladı.

Koronavirüs salgını hayvanat bahçelerini de vurmaya devam ediyor. Aylardır kapalı olan tesisler, hayvanlara bakmakta giderek daha fazla zorlanırken, ‘felaket senaryoları’ için de hazırlık yapılıyor.

Bunlardan biri olan ve 850 hayvana ev sahipliği yapan Endonezya’nın Bandung şehrindeki hayvanat bahçesi, temmuz ayında gıda stoklarının tükenmesini beklediklerini, durum değişmezse bazı hayvanları diğerlerini beslemek için kurban edebileceklerini belirtti.

Tesisi sözcüsü Sulhan Syafi'i, “Yaklaşık 30 tane benekli geyiğimiz var, içlerinden yaşlı ve artık verimsiz olanları, Sumatra kaplanı ve Java leoparı gibi etobur hayvanları kurtarmak üzere kurban edilmeleri için seçtik. Kuşların bazıları ve kazlar da kurban edilebilir” dedi.

Kapandıkları tarih olan 23 Mart’tan bu yana hayvanlara daha az gıda verildiğini belirten Syafi'i, soyu tükenme tehlikesi altında olan Sumatra kaplanına her iki günde 10 kilo yerine artık 8 kilo et verdiklerini söyledi.

Sözcünün anlattığına göre hayvanat bahçesi her gün en az 400 kilo meyve, 120 kilo da ete ihtiyaç duyuyor.