Koca, sağlık müdürleriyle bayram öncesi toplantı yaptı: Hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

81 İlimizin Sağlık Müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptık. İl il güncel gelişmeleri ve Koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. pic.twitter.com/tinswvVPqv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2020

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