Kütahya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye ceza uygulandı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya’da 00.00’dan sonra sokağa çıkmak yasaklandı.

Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekipleri yasağın ilk saatlerinde sokakta olan araçları ve vatandaşları durdurarak kontrol etti.

Araç içerisinde ve sokakta yürüyen vatandaşlar geçerli belge ve izinleri olup olmadığını soran polis ekipleri belgesi olmayan ve izinleri olmayan kişilere cezai işlem uyguladı.

İşten çıkıp evlerine gittiğini ileri süren 2 kişiye, Kütahya İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.