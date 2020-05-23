İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Arife ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde, Antalya kent giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu oluştu.

Yasağa saatler kala trafiğe çıkan vatandaşların araçları, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Hasarlı trafik kazaları da, yoğunluğun armasına neden oldu.

Araçlarıyla zor ilerleyen sürücüler, yasak saatine yollarda girdi.

Antalya yolundaki tatilciler yasağa trafik kuyruğunda yakalandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu https://t.co/SRZoNbNPrz pic.twitter.com/fdfrOkAgA2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 22, 2020

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