Türkiye, Özbekistan'a 50 adet suni solunum cihazı gönderdi

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Ajansı Dune, Türkiye’nin Özbekistan’a insani yardım kapsamında 50 adet suni solunum cihazı gönderdiğini bildirdi.

Ajansın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türk hükümeti tarafından Özbekistan'a sağlanan insani yardım, 21 Mayıs'ta Uzbekistan Airways'in charter seferiyle İstanbul'dan Taşkent'e ulaştırıldı. İnsani yardım, Türk yapımı 50 adet suni solumun cihazından oluşuyor."

Açıklamada, suni solunum cihazlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Özbekistan Sağlık Bakanlığı’na devredileceği vurgulandı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, Dune ajansına yaptığı açıklamada, "Türkiye, henüz bu tür cihazlara ilişkin kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılamamış olsa da, bir kardeş ülke olarak Özbekistan'a gerekli tıbbi ekipmanları sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ajans ayrıca, suni solunum cihazlarının Türk şirketleri Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine ve Biosys tarafından ortaklaşa geliştirildiğini kaydetti.