Türkiye'deki 168 Ermenistan vatandaşı, Gürcistan üzerinden ülkesine döndü

Ermenistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de bulunan vatandaşlarından bazılarını tahliye etti.

Ermeni Dışişleri'nin açıklamasında, "Gürcistan yönetimiyle yapılan müzakereler sonucunda bugün Gürcistan toprakları üzerinde bir koridor oluşturulması sağlandı ve 168 vatandaşımız 4 otobüsle ülkeye döndü" denildi.

Açıklamaya göre Ermnistan'ın Tiflis Büyükelçiliği, Gürcistan topraklarında Ermenistan vatandaşlarını karşılama ve Bagrataşen sınır noktasına kadar eşlik etme çalışmalarını koordine etti, iki kere duraklama yapan otobüsleri dezenfekte ve yolculara gıda ve ihtiyaç malzemeleri temin etti.

Ermenistan hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart-13 Haziran arasında olağanüstü hal ilan etmişti.

Bugün açıklanan verilere Ermenistan'da bugüne dek toplam 5 bin 928 koronavirüs vakası tespit edildi, 2 bin 874 hasta sağlığına kavuşurken 74 kişi de hayatını kaybetti.

Ermenistan, nisan ayında 73 vatandaşını yine aynı güzergah üzerinden ülkelerine döndürmüştü.