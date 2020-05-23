Rusya’da 9434 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 9 bin 434 yeni vakayla toplam vaka sayısı 335 bin 882 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan basın açıklamasında, Rusya'da son 24 saatte 9 bin 434 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 139 hastanın hayatını kaybettiği, 8 bin 111 hastanın da iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Bununla birlikte 3 bin 966 kişide, yani yeni vakaların yüzde 42’sinde semptomlara rastlanmadığı kaydedildi.

Gün içinde kaydedilen vakaların 3190’ı başkent Moskova, 846’sı Moskova Bölgesi, 363’ü da St. Petersburg’da görüldü.

Toplam vaka sayısının 335 bin 882’e yükseldiği Rusya’da Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 388, iyileşen sayısı da 107 bin 936 oldu.