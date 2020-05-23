Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 308'e yükseldi: Son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 32 artarak 4 bin 308'e yükseldi. Son 24 saatte 1186 kişiye daha tanı kondu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı.

Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 4 bin 308'e ulaştı.

24 saatte 40 bin 178 test yapıldı ve 1186 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 155 bin 686 oldu.

Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tBOtbAY3CD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2020

Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte bin 491 artarak 117 bin 602'ye yükseldi.

'Durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı payaşımda "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1.5 metre sosyal mesafe" ifadelerine yer verdi.