Birleşik Arap Emirlikleri, Las Vegas'a 20 milyon dolarlık test kiti bağışladı

BAE, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için ABD'nin Las Vegas kentine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 200 bin test kiti bağışladığı bildirildi.

Los Angeles Times gazetesindeki habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, test kiti sıkıntısı yaşayan Nevada eyaletinin Las Vegas kentine hatırı sayılır miktarda test kiti bağışı yaptı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından gönderilen 200 bin test kitinin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon dolar.

ABD'de federal yönetimden yeterli test kiti ve tıbbi ekipman desteği alamayan Las Vegas'ta perşembe günü açılan test merkezi, BAE'den gelen bağış sayesinde faaliyete geçebildi.

Eyalet yöneticileri de test merkezinin açılmasının, kentte ekonominin ve hayatın yeniden normale dönmesi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi.