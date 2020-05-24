Gazze Şeridi'nde koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı

Gazze'de Hamas'a bağlı sağlık bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede Kovid-19 hastaları için tahsis edilen hastanede tedavi altında tutulan ve kronik hastalıkları bulunan 77 yaşındaki Fadile Ebu Reyde'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, bunun Gazze'de meydana gelen Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 54'e yükseldiğini, hastalardan 16'sının iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.