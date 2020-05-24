New York Times, ilk sayfasında salgında yaşamını yitirenlerin isimlerine yer verdi

Salgının yeni merkezi ABD'de, New York Times gazetesi, salgında yaşamını yitirenlerin isimlerini birinci sayfaya bastı. Bu kişilerin hayalleri ve hayatlarına dair kısa bilgi de veren gazete, "Onlar sadece listedeki isimler değil. Onlar biziz" dedi.

Koronavirüs kaynaklı can kaybının yüz bine yaklaştığı ABD'de New York Times gazetesi, yaşamını yitirenlerin anısına özel bir sayfa yayımladı. 24 Mayıs tarihli ilk sayfanın tamamında, hayatını kaybeden bin kişinin isimlerine yer verildi. Bu isimlerin yanında kişilerin hayalleri ve hayatlarına dair kısa bilgiler de yer aldı. Salgında yaşamını yitiren diğer isimler de arka sayfalarda yer buldu.

Gazete, "Onlar sadece listedeki isimler değil. Onlar biziz" ifadelerini kullandı.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

Haberi yapan editörlerden Simone Landon, haftalar boyunca ülke çapındaki bütün gazeteleri tarayarak ölüm ilanlarına baktıklarını söyledi. Landon, “Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık” dedi.

Ulusal haberler editörü Marc Lacey ise, “Ben insanların 100 yıl sonra baktıklarında şu an neler yaşadığımızı görmelerini sağlamak için bir şeyler yapmak istedim” ifadelerini kullandı.