TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Rus turistlerin temmuz sonu veya ağustosta gelmesini bekliyoruz

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Rus turistlerin Türkiye'ye temmuz sonu veya ağustosta gelmesini beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, bu yıl turizm sezonunun uzatılabileceğini de belirtti.

Sputnik'e demeç veren Firuz Bağlıkaya, "Bu yıl Rusya'dan kaç turist geleceğini söylemek şu anda zor. Ağustostan itibaren, özellikle de eylül ve ekimde yabancı turist akını beklesek de, temmuzda Rusya'dan çok fazla turist beklemiyorum. Zira Rusya'da salgın durumu henüz ciddiyetini koruyor, Rus turistler muhtemelen diğer turistlerden daha sonra gelebilir" dedi.

Bağlıkaya, Türkiye'ye öncelikle Çin, Japonya, Güney Kore, İran ve Arap ülkelerinden turistlerin gelmesini beklediklerini kaydederek "Daha sonra Avrupa ülkelerinden turist akışı başlayacak. Ardından, temmuz sonunda veya ağustosta Rusya pazarının açılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Sezon aralık ayına kadar uzatılabilir'

Bağlıkaya, bu yıl Türkiye'ye en fazla turistin eylül ve ekim ayında gelmesini beklediğini, tatil sezonunun aralık ayına kadar uzatılabileceğini anlattı.

Bağlıkaya, "Ruslar için bu dönemde Türkiye'nin güneyi neredeyse yaz mevsimi gibi. Eylülden sonraki dönemde Türkiye'ye gelen Ruslar, ülkemizin güzelliklerini yaz aylarına kıyasla daha iyi değerlendirebilir ve bu onlar için gerçek bir keşif olabilir. Zira bu dönemde çok fazla sıcak olmuyor. Yani sezonun uzatılabileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.