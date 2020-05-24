Esenyurt'ta sosyal mesafe çubuğuyla halay

Esenyurt Belediyesi, bayramı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde geçirenler için gezici bayram eğlencesi düzenledi. Vatandaşlar sihirbaz, maskot gösterisi ve halk oyunlarını evlerinin camlarından izlerken ekiplerin sosyal mesafe çubuklarıyla halay çektiği o anlar renkli görüntüler oluşturdu.