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    Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nın ilk gününde saat 14.00 ile 20.00 arasında verilen izinle sokağa çıkan yaşlılar,

    Bayramı evlatlarından uzakta geçiren yaşlılar sokağa çıktı

    © İHA / ÇAĞATAY GÜR - MUSTAFA KAPLAN
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nın ilk gününde saat 14.00 ile 20.00 arasında verilen izinle sokağa çıkan yaşlılar, bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bayramın buruk geçtiğini belirten yaşlılar, virüs dolayısıyla küçüklere ellerini öptüremedi.

    Önceki yıllarda evlerinde çocuklarıyla ve torunlarıyla bayram geçiren yaşlılar, bu bayram yalnız kaldı.

    Koronavirüs sürecine denk gelen Ramazan Bayramı’nda el öptüremeyen yaşlılar, saat 14.00’de sokağa çıktı. 20.00’e kadar dışarı çıkmaları serbest olan dede ve nineler, Eskişehir’de sokakları doldurdu. Eşleriyle ya da tek başlarına yürüyüş yapan yaşlılar, güneşli havanın tadını çıkardı. Uzun süredir evde kalan yaşlılar, aç kalan kuşları da yemlemeyi ihmal etmedi.

    'Bugünler de geride kalacak'

    Bayramın ilk günü kendisini dışarıya atan 77 yaşındaki Ömer Çelik, virüs sürecinin geride kalacağını söyledi. Çelik, "Bizlere şimdi izin verdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bugünler de geride kalacak" diye konuştu. Dışarıya çıkan yaşlılardan Fatma Akar da, "Bugün bizim bayramımız. Bugün çifte bayram yapıyoruz. Bayramımız buruk geçiyor ama buna da şükür. Allah beterinden korusun" şeklinde konuştu.

    Sancaktepe'de 65 yaş ve üstü için Bayram Sofrası

    Sancaktepe Belediyesi, Pandemi nedeniyle evlerinden Ramazan Bayramı'nın birinci günü izinle çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara için keyifli bir etkinlik hazırladı. Bayram Sofrası ile birlikte parklarda özel eğlenceler, sürprizler ve kurallara uygun hazırlanmış bir sofra kuruldu.

    Sancaktepe Belediyesi, Pandemi nedeniyle evlerinden Ramazan Bayramı'nın birinci günü izinle çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara için keyifli bir etkinlik hazırladı. Parklarda bayramını kutlayan yaşlılara belediye Bayram Sofrası kurdu.
    © İHA / MUSTAFA BİÇER
    Sancaktepe'de 65 yaş ve üstü için Bayram Sofrası

    Bayram Sofrası ile Ramazan süresince büyük sofra geleneğini sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştiren Sancaktepe Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlar için lezzetli ikramlar hazırladı. Büyük aile sofralarını andıran Sancaktepe parklarında yaşlılara pide ve ayran, şeker ve lokum ikram edildi.

    Bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Üsküdar sahiline akın etti

    İstanbul’da çifte bayram yaşayan yaşlılar havaların da güneşli olması nedeniyle sahillere akın etti. Üsküdar Meydanı’nda ve Kız Kulesi manzarasında oturan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

    İstanbul’da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sahilleri doldurdu.
    © İHA / İSMAİL COŞKUN
    İstanbul’da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sahilleri doldurdu.

    Güneşli havanın tadını çıkaran yasak kapsamındaki vatandaşların hepsi maskeli şekilde dışarıya çıktığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da dikkat eden vatandaşlar banklarda otururken, bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı.

    Bankların kaldırılmasına tepki göstermişlerdi, sosyal mesafeyi koruyarak keyfini çıkarttılar

    Sivas'ta Kovid-19 dolayısıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, boş sokaklara akın etti. Yaşlılar, kendilerine kalan sokaklarda yürüyerek keyif çıkarttı. Bazı yaşlılar ise uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelerek birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Yaşlılar, yaklaşık iki ay önce Covid-19 tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinin kent meydanında bulunan bankları kaldırmasına tepki göstermişti. Yaşlılar, bugün ise kendilerine kalan kent meydanında boş kalan banklarda sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etmenin tadını çıkarttı.

    Sivas'ta koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, izinlerini banklarda oturarak ve boş kalan caddelerde yürüyerek değerlendirdiler.
    © İHA / ONUR ERDEN - VEYSEL KORKMAZ
    Sivas'ta koronavirüs dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, izinlerini banklarda oturarak ve boş kalan caddelerde yürüyerek değerlendirdiler.

    Uzun zaman sonra kent meydanında olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Gazi Yıldız, “2 buçuk aydan beri evde hapis olduk. Şehrimizi özlemişiz, buraya geldik oturuyoruz. Uzun zaman sonra burada olmak güzel bir duygu. Şükürler olsun bu günlere. Bugün sokaklar bize kaldı ama gönül isterdi ki herkes sokakta olsun. Hep birlikte olalım“ dedi.

    Çanakkale'de yaşlılar soluğu tatlıcı ve parklarda aldı

    Çan'da sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar soluğu tatlıcıda ve parklarda aldı.

    Çan'da sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar soluğu tatlıcıda ve parklarda aldı.
    © İHA / SEVDANUR ŞAHİN
    Çan'da sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar soluğu tatlıcıda ve parklarda aldı.

    Maskelerini takıp, bayramlıklarını giyen yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda bayramlaştı. Bayram geleneği olan tatlıyı evlerinde ikram edemeyen yaşlılar, birbirlerine dondurma ısmarladı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz sokağa çıkan yaşlılara çikolata ikram ederek, bayramlarını kutladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

    Bursa'da yaşlıların ilk gittikleri yer mezarlık oldu

    Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, mezarlıklara giderek dua edip, ardından parklarda güzel havanın tadını çıkardı. Yaşlıların öğleden sonra dışarı çıkmasıyla sokaklar biranda şenlendi.

    Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, mezarlıklara giderek dua edip, ardından parklarda güzel havanın tadını çıkardı.
    © İHA / SEYFETTİN ARAS
    Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, mezarlıklara giderek dua edip, ardından parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

    Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan izin bayramın birinci gününe denk geldi. Sabah saatlerinde boş olan cadde ve sokaklar öğleden sonra hareketlendi. 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00 itibarıyla sokağa çıktı. Yaşlılar sokağa çıktıklarında ilk gittikleri yer mezarlıklar oldu. Mezarlıklara giden yaşlılar yakınları için dua edip mezarları suladı.

    Güzel havanın tadını çıkarmak için parklara akın eden yaşlılar, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak yaşıtlarıyla bayramlaştı. Vatandaşlar bayramın birinci gününe izinlerinin denk gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, sanki askerlikte çarşı izni gibi olduğunu dile getirdiler.

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