Rospotrebnadzor Başkanı: Rusya koronavirüs nedeniyle sağlık sisteminin aşırı yüklenmesini önlemeyi başardı

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de Vladimir Solovyov’un sunduğu Voskresnıy Veçer (Pazar Akşamı) programında konuşan Popova, Rusya için Kovid-19 salgını ile ilgili öngörülen ‘korkunç’ senaryolardan hiçbirinin gerçekleşmediğini, Rus sağlık sisteminin durumun üstesinden gelmeyi başardığını ifade etti.

“Günlük olarak tespit edilen yeni vakalar sayısı kademeli olarak azalıyor. Bugün sonuç olarak gösterebileceğimiz şey, bize çizilen ‘korkunç’ senaryolardan hiçbirinin gerçekleşmemiş olması, bu kesin” diyen Popova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Patlamaya izin vermedik, sağlık kuruluşlarımızın, sağlık sistemimizin aşırı yüklenmesini önledik, bu sistemin gerektiği gibi çalıştığı ortada ve artık üzerindeki yükün kademeli olarak azalmaya başladığını görüyoruz.”

‘Rusya’da evlerde koronavirüs nedeniyle ölüm vakaları söz konusu değil’

Rusya’da evlerde Kovid-19 nedeniyle kaydedilen herhangi bir ölüm vakasının tespit edilmediğine dikkat çeken Popova, şöyle konuştu:

“Çok sayıda ülkede görülenlerin aksine Rusya’da Kovid-19 nedeniyle evlerde meydana gelen ölüm vakalarının söz konusu olmadığını belirtmek önemli.”

‘2020’nin ilk 4 ayındaki ölüm oranı 2019’un aynı dönemine göre daha düşük’

Popova, bu yılın ilk 4 ayındaki ölüm rakamlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğuna dikkat çekti:

“Rusya Federasyonu’nda dört aylık ölüm oranı bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre ülke genelinde daha düşük. Bunu belirtmek çok önemli, zira ülke genelinde 1 aydır koronavirüs enfeksiyonun kayıtları tutuluyor.”

‘Rusya’nın 44 bölgesi kısıtlamaları kaldırmanın ilk aşamasına hazır’

Rusya’nın 85 bölgesinden 44’ünün Kovid-19 salgını nedeniyle getirilmiş olan kısıtlamaların kaldırılmasının birinci aşamasına en kısa sürede geçmeye hazır olduklarını vurgulayan Popova, “44 bölgemizin, yani Rusya’nın yarısından fazlasının bugün ya da yarın birinci aşamaya geçmek için nedeni var” ifadelerini kullandı.