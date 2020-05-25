İspanya temmuz ayında kapılarını turistlere açabilir

Avrupa’da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'nın, temmuz ayından itibaren 2 haftalık karantina uygulamasını durdurarak, turizm sezonunu açmaya hazırlandığı belirtildi.

Koronavirüs kaynaklı ölümün 28 bini geçtiği turizm ülkesi İspanya’da salgına karşı aldığı önlemleri gevşetmeye başladı. Hala ülkeye gelenler için 2 haftalık karantina uygulamasının devam ettiği ülkede, uygulamanın temmuzdan itibaren askıya alınabileceği ifade edildi.

Bir radyo programında konuşan İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki haftalık karantina uygulamanın temmuz ayında durdurulabileceğini belirterek, turistlerin o zaman için rezervasyonunu yapabildiklerini söyledi.

Maroto, “Yaz tatilini İspanya’da planlamak çok mantıklı” ifadesini kullandı.