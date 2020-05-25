Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri tıbbi maske takmayarak karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde önce pantolonunu indirdi, ardından çıkardığı iç çamaşırını başına geçirerek yüzünü kapadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Maske takmadığı için uyarılınca pantolonunu indirerek iç çamaşırını maske yaptı https://t.co/1reEYj3Q3o pic.twitter.com/WP1QbYGqAj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 25, 2020
Ukrayna’da son durum
Ukrayna’da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 21 bin 245’e yükselirken, 25 Mayıs itibariyle 623 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 7 bin 234 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna’da karantina uygulaması 22 Haziran’a kadar uzatılmıştı.
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