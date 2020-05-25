Kargocuda koronavirüs çıktı: Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde kargo şirketinde çalışan bir kişide koronavirüse rastlanması üzerine bu kişinin temas ettiği kişilere de test yapıldı.

Testlerde beş kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.