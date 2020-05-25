DSÖ yetkilisi koronavirüsün ikinci tepe yapabileceği konusunda uyardı

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, dünyanın Kovid-19 salgınının birinci dalgasının ortasında olduğunu belirterek, bu dalganın ileride ikinci bir tepe yapabileceği konusunda uyardı.

‘Küresel çapta ilk dalga henüz sona ermedi’

Ryan, “Her ülkede hastalığın bulaşmış olduğu kişilerin gerçek sayısı nispeten düşük. Ve klasik anlamda hastalığın ikinci dalgasından bahsettiğimizde her zaman eğrisinin giderek azaldığı ilk dalganın olduğunu, ardından birkaç ay sonra hastalığın yeni bir dalgasının başladığını kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu düşüncenin bazı ülkeler için doğru olabileceğini söyleyen Ryan, ancak küresel çapta ilk dalganın henüz sona ermediğine dikkat çekti.

‘İspanyol gribinde ikinci tepe görülmüştü’

“Fakat biz, hastalığın her an sıçrama yapabileceğini hatırlamalıyız. Şu anda düşüş yönünde seyreden hastalığın ileride de düşmeye devam edeceği ve yeni bir dalgaya hazırlanmak için birkaç ayımızın olacağı şeklinde çıkarım yapamayız. Bu dalgada da yeni bir tepe görebiliriz. Diğer pandemilerde böyle olmuştu, 1919’da İspanyol gribinde böyle bir durum meydana gelmişti” diye konuşan Ryan, ekledi:

“Dolayısıyla ikinci bir tepe görebiliriz, ikinci dalga olması şart değil.”

DSÖ yetkilisi, grip mevsimine bağlı olarak daha ağır geçebilecek ikinci bir dalganın meydana gelme olasılığının bu yıl içinde ilerleyen zamanda değerlendirilebileceğini ifade etti.