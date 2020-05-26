İngiltere'de Başbakan Jonhson'ın Başdanışmanı Cummings evinin önünde protesto edildi

İngiltere Başbakanı Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanan Başdanışmanı Dominic Cummings, evinin önünde bir grup tarafından protesto edildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanan Başbakan Jonhson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings evinin önünde küçük bir grup tarafından protesto edildi.

Dominic Cummings karantina kurallarına aykırı davrandığı yönünde haberler ilk çıktığında evinin önünde bekleyen basın mensuplarına, "ne düşündüğünüz umrumda değil" demişti.

Daha önce giderek artan tepkilerin ardından basın toplantısı düzenleyen Cummings toplantıda uzun bir metin okumuştu.

Sözlerine, "Karışıklığı ve yanlış anlamaları gidermek istiyorum. Daha önce konuşmalıydım" diyerek başlayan Cummings, eşinin mart sonunda Kovid-19 belirtileri gösterdiğini, onu 4 yaşındaki oğluyla evde bırakarak işe gitmenin tehlikeli olacağını düşündüğü için onları babasının 400 kilometre uzaklıktaki Durham kentinde bulunan çiftlik evine götürme kararı aldığını anlattı.

Hasta olunması durumunda evden çıkmayı yasaklayan karantina kurallarını kendisine göre yorumlaması konusunda pişman olup olmadığı sorusuna Cummings, "Pişman değilim, bence mantıklıydı. Kurallar, küçük çocuklar söz konusu olduğunda istisnai durumlara izin veriyor" yanıtını vermişti.

Aylardır evlerinden çıkamayan, yakınlarını ziyaret edemeyen halkın tepkisini anladığını ileri süren Cummings, bir soru üzerine, "İstifamı sunmadım ya da istifa etmeyi düşünmedim" demişti.