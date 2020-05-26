Rosturizm: Uluslararası turizmin hızla yeniden başlaması için önkoşul yok

Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm’in Başkanı Zarina Doguzova, salgınla ilgili durumun birçok ülkede hala zorlu olduğunu, bu nedenle yurtdışına seyahat etmekten kaçınılması tavsiyesinin geçerliliğini koruduğunu, uluslararası turizm için önkoşul görmediklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm’in Başkanı Zarina Doguzova, “Tüm dünyada şu an karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırılması konusu konuşuluyor. Görüyoruz ki bu süreç çok dikkatli şekilde ilerliyor ve her yerde, öncelikle kısıtlamaların kaldırılmasına ülke içindeki küçük seyahatlerle başlanıyor” dedi.

Uluslararası turizmin başlaması için bir önkoşul görmediklerini ve birçok ülkedeki durumun hala zorlu olduğunu belirten Doguzova şunları ifade etti:

“Bununla bağlantılı olarak, Rusya vatandaşlarının salgın durumu normalleşinceye kadar yurtdışına seyahat etmekten geçici süreyle kaçınmasına ilişkin tavsiyemiz güncelliğini koruyor. Bu nedenle bugün tüm çabalarımız bu yıl vatandaşlarımızın yurtiçinde güvenli şekilde tatil yapmasına olanak vermeye yönelik.”

Salgın devam ederken Rus turistlerin bu yıl Türkiye’ye gelip gelemeyeceği merak konusu. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzvestiya’ya yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rus turistler için kapılarını açmaya hazırlandığını, ancak bu konuda dikkatli davrandığını ifade etmişti. Ersoy Türkiye’nin Rusya ile uçuşların ancak temmuz ortasında başlayabilmesini umduğunu belirtmişti. Diğer yandan Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden İzvestiya’ya yapılan açıklamada iki ülke arasındaki uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı konusunda net bir tarihten söz etmek için erken olduğu kaydedilmişti.

Türkiye’ye 2019 yılında Rusya’dan 7 milyon turist gelmişti. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 17.4 daha fazla. Rus turistler, Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 16'sını oluşturuyor ve bu anlamda ilk sırada yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre, ülkenin 2019’daki turizm geliri 34.5 milyar dolar oldu.