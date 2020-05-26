Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden Bozcaada’da günübirlik ziyaretçilere yasak geliyor

Alınan sıkı önlemler sayesinde Türkiye’de Kovid-19 vakasının görülmediği ender yerleşim yerlerinden Bozcaada’da normalleşme sürecine ilişkin plan hazırlandı. Bozcaada Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanan taslak planda yer alan lokal önlem ve kısıtlamalar dikkat çekiyor.
Bozcaada Kaymakamlığı, belediye ve turizm işletmecilerinin katıldığı bir dizi toplantı sonrası hazırlanan normalleşme sürecine ilişkin planda, 18 Mart tarihinde kapatılan kafe ve restoranların ülke geneli ile eş zamanlı olarak, konaklama tesislerinin ise İstanbul için seyahat kısıtlaması sona erdikten en az 15 gün sonra açılması önerildi. Maske takma zorunluluğunun devam edeceği belirtilen normalleşme planına göre bu yaz Bozcaada’da çadır kurulmasına ve açık gıda satılmasına izin verilmeyecek.
Normalleşme planına ilave olarak Bozcaada Belediyesi’nin alınmasını istediği önlemler ise dikkat çekici. Belediye bu sezon adada ikameti olmayanların günübirlik yaya ya da araçlı olarak geçişinin yasaklanmasını önerdi.
Yapılan açıklamada “Bu sezon ilçemizde Belediye Başkanlığı’ndan resmi işletme ruhsatlı konaklama tesislerine rezervasyon yaptıranlar haricinde, konaklama amaçlı geçişlere müsaade edilmemesi, konaklama tesislerinde minimum konaklama süresinin 3 gün olarak belirlenmesi, adada ikameti olan vatandaşlarımızın; kendi evlerine gelecek yakınları için, ilçemize geliş tarihinden önce, görev ve sorumluluk sahasına göre ilgili kurumlara başvurmaları; bu başvuruların kurulacak bir komisyonda değerlendirilerek neticelendirilmesi, konut kiralamalarında, Geyikli İskelesi’nde yapılan denetimlerde mutlaka noter onaylı kira kontratı sorgulanması, günlük ya da kısa süreli kiralamalara izin verilmemesi önerilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Eğer öneriler hayata geçirilirse, bu yaz günübirlik ziyaretçiler adaya alınmayacak. Bozcaada’ya toplam 4 bin 361 olan yatak kapasitesi kadar tatilci kabul edilecek.
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