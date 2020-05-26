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    Almanya turizm

    Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (240)
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    Almanya'nın 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesine seyahatler için yeşil ışık yakmaya hazırlandığı bildirildi. Berlin, kısıtlamaların kaldırılması için AB çapında bir dizi kriterin yerine getirilmesini istiyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına 14 Haziran'a kadar dünya çapında seyahat kısıtlamaları getiren Almanya'nın 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesi için yeşil ışık yakması bekleniyor.

    DW Türkçe’nin Alman Haber Ajansı'ndan (dpa) aktardığına göre, koronavirüs salgınındaki durumun elvermesi halinde 26 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB'den yeni ayrılan İngiltere ile AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içinde sınır kontrollerinin yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein'a seyahat kısıtlamaları kaldırılacak.

    Planın Almanya'da ilk eyaletlerde yaz tatilleri başlamadan önce, bir ay içinde yürürlüğe sokulması hedefleniyor. Seyahat uyarılarının yerini, her ülkedeki duruma göre ayrı belirlenecek seyahat tavsiyelerinin alacağı belirtiliyor.

    Ajansın, Alman Dışişleri Bakanlığının çarşamba günü bakanlar kurulunda kararlaştırılması planlanan 'Avrupa İçi Turizmin Mümkün Kılınmasına Yönelik Kriterler' başlıklı çerçeve belge taslağına dayandırdığı habere göre Alman hükümeti seyahatlere yeşil ışık yakmak için söz konusu ülkelerde bir dizi kriterin yerine getirilmesini isteyecek.

    German Foreign Minister Heiko Maas stands in front of flags from different European countries as he addresses journalists on May 18, 2020
    © AFP 2020 / KAY NIETFELD
    AB üyesi 11 ülke seyahat ve dolaşım özgürlüğünü görüştü
    Üst sınırın aşılması koronavirüs önlemlerini yeniden yürürlüğe sokacak

    Bu kriterler arasında Almanya'da uygulanan, ‘yedi gün içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni enfeksiyonluk üst sınırın aşılmaması’ da bulunuyor. Almanya'da bu üst sınırın aşılması durumunda koronavirüse karşı kaldırılan önlemlerin yeniden yürürlüğe sokulması öngörülüyor.

    Alman hükümeti ayrıca Avrupa ülkelerinde fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni, maske kullanımı, mekanların havalandırma ve dezenfeksiyonu gibi alanlarda konseptler geliştirilmesini istiyor. Koruma konseptlerinin, turistlerin hastalanması durumunda uygulanacak önlemleri, test kapasitelerinin yeterliliğini, karantina ve tedavi imkanlarını da kapsaması isteniyor.

    Alman Dışişleri Bakanlığının belgesinde AB Komisyonunun yolcuların ve uçaklar gibi ulaşım araçlarındaki personelin güvenliği ile ilgili tavsiyelerinin de hayata geçirilmesi talep ediliyor.

    Çerçeve belgede turizmin yeniden canlandırılmasının hem seyahat edenler hem Alman seyahat sektörü hem de seyahat edilecek ülkelerdeki ekonomik istikrar açısından önem taşıdığına vurgu yapıldı.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 17 Mart'ta ülke tarihinde ilk kez Alman vatandaşları için dünya çapında seyahat uyarısı yayınlamıştı. Şimdiye kadar seyahat uyarıları sadece Suriye ya da Afganistan gibi can ve mala doğrudan tehdidin söz konusu olduğu savaş bölgeleri için çıkarılmıştı. Almanya, koronavirüs salgınının patlak vermesi sonrasında yurt dışında mahsur kalan yaklaşık 240 bin Alman'ı uçaklarla ülkeye geri taşımıştı.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (240)

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    Etiketler:
    Seyahat yasağı, kriter, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Karantina, Almanya
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