Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri daha aşı yarışına katıldı

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Merck de koronavirüs için tüm dünyada devam eden aşı yarışına katıldığını açıkladı.

Dünyada koronavirüse karşı aşı geliştirme çabaları tam gaz devam ederken, ABD'li ilaç devi Merck & Co. da aşı geliştirmeye başladıklarını duyurdu. Aynı anda iki farklı aşı ve bir tedavi ilacı geliştireceklerini belirten şirket, ilk aşıda birkaç hafta içerisinde insanlı deneylere başlamayı planlıyor.

Dev şirket öncelikle Avusturyalı aşı üreticisi Themis Bioscience'ı bünyesine katacak ve kâr amacı gütmeyen IAVI'yle ortak çalışacak.

Şirketin yöneticisi Ken Frazier, Themis tarafından geliştirilen aşının birkaç hafta içerisinde insanlı deneylere başlamasını beklediklerini aktardı. Frazier, IAVI'nin de aynı anda Merck tarafından geliştirilen Ebola aşısına benzer bir koronavirüs aşısı üzerinde çalıştığını söyledi. Bu aşının da 2020 içerisinde insanlı testlere başlayacağı belirtildi.

Şirket ayrıca, ağız yoluyla kullanılacak ilaç için Ridgeback Biotherapeutics'le birlikte çalışacakları bilgisini paylaştı.

Ken Frazier, aşı geliştirme çalışmalarına geç başladıkları eleştirilerine karşı, 'daha fazla bilgiye sahip olmak istediklerini' söyledi.