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    Şili'de koronavirüs vaka sayısı 80 bine yaklaştı

    © REUTERS / Ivan Alvarado
    Koronavirüs salgını
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    Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 80 bine yaklaştı.

    Şili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 3 bin 964 artarak 77 bin 961'e ulaştı.

    Son 24 saatte 45 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs yüzünden ölenlerin sayısı 806'ya yükseldi. Bu, bir günde görülen en yüksek rakam olarak kayda geçerken, son 6 gündür, günde 40'tan fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Şili'de salgın siyasetçilere da sıçramış, mayısın ortalarında 4 bakan ile senatonun yarısı Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 senatörle temas kurduğu için karantinaya girmiş ve önceki gün de Şili Bayındırlık Bakanı Alfredo Moreno, Kovio-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

    Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesi, 62 bin 285 vaka ve 567 ölümle salgından en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor.

    Kovid-19 vakalarının hızlı artışı nedeniyle başkent Santiago ve çevresinde 'mega karantina' adı verilen karantina 16 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmıştı.

    Santiago'nun yanı sıra ülkenin 5 bölgesinde devam eden karantina nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişinin sokağa çıkması kısıtlanmış bulunuyor.

    Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta görülmüş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 21 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

    Etiketler:
    Ölü, Karantina, vaka, Kovid-19, Koronavirüs, Şili
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