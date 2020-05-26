Manisa'daki bir mahallede karantina kaldırıldı

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Karaağaç mhallesindeki karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 adı verilen koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçemiz Karaağaç mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızda tespit edilen Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle ilçemizin geneline yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacı ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 19.05.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı kararımız ile 14 günlük süre bitimi olan 19.05.2020 günü saat 24.00’den itibaren yeni vakaların oluşması ve riskli temasların olması nedeniyle 26.05.2020 saat 24.00’e kadar karantina süresi uzatılmıştı. Karantina süresince yeni oluşan vakanın bulunmaması nedeniyle ilçemiz Karaağaç mahallesinde uygulanan karantinanın 26.05.2020 günü saat 24.00 itibarıyla sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."