Bakan Koca: Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı süresince uygulanan 81 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 24.00 itibariyle sonlandığını hatırlatarak, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz" dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada salgın öncesi günlere dönmenin henüz mümkün görünmediğini de belirten Koca, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında şunları söyledi:

"Saaat 24.00'te sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz."