Yozgat'ta muhtarın koronavirüs testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Akdağmadeni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Tarhana köyünün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığını açıkladı.

Tarhana köyünde muhtar ve bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, köy muhtarının temas ettiği kişilerin de sağlık testlerine başlanıldığı öğrenildi.

Karantina kararı sonrası köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Köy giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.