Kısıtlamanın sona ermesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle arefe günü ve bayram boyunca bütün yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla bitti.

Uygulamanın sona ermesiyle İstanbul'un ana arterlerinde ve işlek caddelerinde insan hareketliliği başladı.

İBB Mobil Uygulamasının verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 00.35 itibariyle yüzde 20 olarak ölçüldü. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift taraflı olarak araç hareketliliği gözlendi.