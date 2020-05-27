Kayseri'de üç katlı apartman karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üç katlı bir apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Mesut Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanda yaşayan 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Dokuz dairenin bulunduğu apartman, tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Apartmanın girişine de polis şeridi çekildi. Polis ekipleri de, apartman önünde güvenlik önlemi aldı.