Rusya’da Kovid-19 vaka sayısında 8338 artış

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıkladığı verilere göre, Rusya’da vaka sayısı 8338 daha artarak 370 bin 680’e yükseldi. Ancak günlük vaka artış oranı yüzde 2.3’e kadar düştü. Son günlerde iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını önemli ölçüde geçiyor. Nitekim gün içinde 11079 kişi taburcu edildi.

Yeni vakaların 2140’ı başkent Moskova’da, 793’ü Moskova bölgesinde, 387’si St. Petersburg’da kaydedildi.

Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 161 oldu.

Şimdiye kadar yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti, 142 bin 208 kişi iyileşti.