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    Sağlık Bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı

    © REUTERS / Umit Bektas
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (996)
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    Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hazırlanan rehberler tek başlıkta toplandı.

    Bilim Kurulu'nun önerileriyle kontrollü normalleşme süreci kapsamında, 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler de belirlendi. Rehberde, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, market ve süpermarketler, oto yıkama, oto servis, tamirhaneler ve lastikçiler, oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri, elektronik ve telekomünikasyon mağazaları ve tesisatçılarda alınması gereken önlemler yer aldı.

    Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında iş yerinin görünür bir yerine Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılacak. İş yeri girişlerinde el antiseptikleri bulundurulacak. Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilecek.

    İş yerinde az sayıda personel bulundurulacak şekilde çalışma planı yapılacak. 

    Kozmetik ürünleri denenmeyecek

    Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler başlıklı rehberde, bu mağazalarda satışa sunulan ürünlerin bir kısmının test edilerek alınması nedeniyle Kovid-19 bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

    Kozmetik mağazalarında içeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek bir uyarıcı konulacak. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit kırmızı renkli bir kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilecek.

    Çalışan ve müşteri dahil, 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak bu mesafe işaretle belirlenecek.

    Kozmetik ve parfümeri mağazalarında ürünler, camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler çalışanlar tarafından kasaya getirilecek.

    Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek.

    Parfüm, losyon ve oje gibi ürünlerin test edilmesi için mağaza çalışanları yardımcı olacak. Ürünlere müşterilerin dokunmasını engellenecek. Parfümler, direkt cilde değil, test kağıtlarına uygulanacak.

    Maden ve şantiyelerde salgın kontrolü bir için görevli belirlenecek

    Rehberde, diğer meslek grupları ve çalışma alanlarından farklı olarak madenler ve şantiyelerde, salgın kontrolü için bir görevlinin belirlenmesi istendi. Bakanlık, salgın kontrolü yapacak kişi için, “Bu kişi ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’ tarafından belirlenen tercihen hekim veya sağlık personeli olmalıdır” şartı koydu.

    27 maddenin yer aldığı rehbere buraya tıklanarak ulaşılabilir. Söz konusu 27 madde şöyle:

    1. AVM ve AVM içindeki iş yerlerinde alınması gereken önlemler
    2. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler
    3. Ayakkabı ve çanta satışı yapan esnafların alması gereken önlemler
    4. Bakkalların alması gereken önlemler
    5. Büfe, kantın ve bayilerde alınması gereken önlemler
    6. Kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerlerinde alınması gereken önlemler
    7. Kitap ve kırtasiye mağazalarında alınması gereken önlemler
    8. Konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde alınması gereken önlemler
    9. Kuyumcu, bijuteri ve saatçilerde alınması gereken önlemler
    10. Oyuncak mağazalarında alınması gereken önlemler
    11. Semt pazarları ve pazar yerlerinde alınması gereken önlemler
    12. Terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri ve kuru temizlemecilerde alınması gereken önlemler
    13. Ticari taksiler ve taksi duraklarında alınması gereken önlemler
    14. Minibüslerde alınması gereken önlemler
    15. Madenlerde alınacak önlemler
    16. Şantiyelerde alınacak önlemler
    17. Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında alınması gereken önlemler
    18. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında alınması gereken önlemler
    19. Akaryakıt istasyonlarında alınması gereken önlemler
    20. Market ve süpermarketlerde alınması gereken önlemler
    21. Oto yıkamalarda alınması gereken önlemler
    22. Oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde alınması gereken önlemler
    23. Oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde alınması gereken önlemler
    24. Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde alınması gereken önlemler
    25. Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde alınması gereken önlemler
    26. Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında alınması gereken önlemler
    27. Tesisatçılarda (elektrik, su, doğalgaz vb.) alınacak önlemler
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (996)
    Etiketler:
    Rehber, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı
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